Україна залишається серед «переважно невільних» економік – дослідження

Україна посідає 147 місце зі 180 країн і територій у рейтингу економічних свобод, складеному американською Heritage Foundation.

Україна покращила показники в деяких із 12 категорій – зокрема, в питанні бізнес свободи, права власності, фіскальної свободи, але все ще занесена до «переважно невільних» економік світу.

За показниками економічних свобод Україна посідає останнє – 44-е – місце в Європі, а загальний індекс економічних свобод в Україні поступається середньоєвропейському й середньосвітовому.

Очолюють цьогорічний рейтинг (як і минулого року) Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія, Австралія й Ірландія.

Замикають рейтинг – Куба, Венесуела, Північна Корея.

Рівень свободи економік країн розраховується як середнє арифметичне показників, серед яких свобода бізнесу, торгівлі, фінансового сектору, інвестицій, праці, монетарна та фіскальна свобода, гарантії прав власності, розмір бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції.

У минулорічному рейтингу Україна за рік піднялася на 16 позицій, посівши 150-те місце серед понад 180 країн світу після 166-го місця у 2017 році.