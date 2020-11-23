21 листопада в Україні набув чинності закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок (від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 170 до 255 гривень). Як ставляться українці до такого покарання? Чи вважають його дієвим? Та чи дотримуються самі маскового режиму у громадських місцях?