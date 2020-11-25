В Україні склали понад 2 тисячі протоколів за відсутність маски – Степанов

В Україні від 21 листопада склали 2111 постанов про накладання штрафів за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок, повідомив 25 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Вже чотири дні, від 21 листопада, діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності – штрафів – за неносіння масок у громадських місцях. За цей час було складено 2111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці. Ще раз наголошую: усі ці дії покликані зберегти ваше здоров’я і здоров’я ваших близьких», – сказав міністр.

21 листопада в Україні набув чинності закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень)», – йдеться в законі.