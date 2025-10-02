В Україну повернули 205 громадян, звільнених із російського полону. Серед них – 185 військовослужбовців і 20 цивільних. Додому повертаються оборонці Маріуполя, нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також представники підрозділів Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року. Як зустрічали звільнених з полону українських захисників – у репортажі Радіо Свобода.