Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Обійми рідних та сльози радості: як зустріли звільнених з полону українських захисників (відео)

Обійми рідних та сльози радості: як зустріли звільнених з полону українських захисників (відео)
Embed
Обійми рідних та сльози радості: як зустріли звільнених з полону українських захисників (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:57 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

В Україну повернули 205 громадян, звільнених із російського полону. Серед них – 185 військовослужбовців і 20 цивільних. Додому повертаються оборонці Маріуполя, нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також представники підрозділів Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року. Як зустрічали звільнених з полону українських захисників – у репортажі Радіо Свобода.

Форум

XS
SM
MD
LG