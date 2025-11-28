НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Слідчі дії санкціоновані і здійснюється в межах розслідування, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Проведення процесуальних дій у себе вдома підтвердив і сам Єрмак. «З мого боку – повне сприяння», написав керівник президентського офісу у соціальних мереж. Про що свідчить проведення обшуків у Андрія Єрмака та чи довіряють люди антикорупційним органам та правосуддю ми запитали киян на вулицях міста.