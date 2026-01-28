У ніч на середу російський дрон поцілив у багатоповерхівку в Білогородці на Київщині. У цьому будинку живе фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір. Після удару «шахеда» він побачив пожежу на верхньому поверсі та побіг на допомогу. Із квартири, куди влучив дрон, йому вдалося врятувати 4-річну дівчинку Мілану – Мар’ян виніс її на руках. Мама дівчинки Світлана та чоловік, із яким вона проживала, загинули. Дитина у безпеці: її забрали старший брат та рідний батько. Нині у брата Мілани саме день народження. Радіо Свобода розпитало Мар’яна Кушніра, як вдалося врятувати дитину із палаючої квартири. Сусіди родини також поділилися спогадами про батьків Мілани, життя яких забрав російський «шахед». Детальніше – у матеріалі.