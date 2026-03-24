У Харкові одностатева пара – військовослужбовець Дмитро Лясковецький та його партнер Євген Донець – намагалися через суд домогтися юридичного визнання своїх стосунків. Чоловіки просили встановити факт проживання однією сім’єю, адже в Україні досі немає закону про цивільні партнерства для одностатевих пар. Утім, суд відмовив, пославшись на те, що чоловіки не змогли довести в суді свої шлюбні відносини. Що далі планує робити пара та чому домогтись визнання партнерства для них так важливо – вони розповіли Радіо Свобода.