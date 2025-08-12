Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться в найбільшому місті Аляски, що має назву Анкоридж. У суботу видання NBC News із посиланням на чотири джерела, повідомило, що в Білому домі думають – запрошувати Зеленського на Аляску чи ні? І що остаточного рішення – не було. Ані Володимир Зеленський, ані чиновники з його офісу публічно не заявляли про намір чи хоча би бажання української сторони летіти на Аляску. Однак, коментуючи зустріч Путіна і Трампа, Зеленський заявив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, нічого не дадуть. Найгіршим сценарієм буде якщо Трамп і Путін завершать зустріч угодою про так званий «обмін територіями» – пише Financial Times. У такому разі Україна назавжди поступиться Росії великими ділянками своєї землі – пише міжнародний оглядач Гідеон Рахман. Про те, що між Україною та Росією має відбутися «обмін територіями в інтересах обох сторін» – раніше заявляв і сам Дональд Трамп. Згодом західні медіа писали про те, що в рамках можливої мирної угоди Путін вимагає від Києва повністю здати територію Донецької та Луганської областей. Але в обмін на що – не ясно. Бо виводити свої війська з Херсонщини і Запоріжжя – Росія не готова, пише The Washington Post. А навіть якби вона була готова – то виходить, Україна має мінятися власними територіями? Які очікування від зустрічі між президентами США та Росії у українців – дивіться у відео.