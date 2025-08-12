Доступність посилання

Які очікування від зустрічі Трампа та Путіна на Алясці? Опитування

Які очікування від зустрічі Трампа та Путіна на Алясці? Опитування
Які очікування від зустрічі Трампа та Путіна на Алясці? Опитування

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться в найбільшому місті Аляски, що має назву Анкоридж. У суботу видання NBC News із посиланням на чотири джерела, повідомило, що в Білому домі думають – запрошувати Зеленського на Аляску чи ні? І що остаточного рішення – не було. Ані Володимир Зеленський, ані чиновники з його офісу публічно не заявляли про намір чи хоча би бажання української сторони летіти на Аляску. Однак, коментуючи зустріч Путіна і Трампа, Зеленський заявив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, нічого не дадуть. Найгіршим сценарієм буде якщо Трамп і Путін завершать зустріч угодою про так званий «обмін територіями» – пише Financial Times. У такому разі Україна назавжди поступиться Росії великими ділянками своєї землі – пише міжнародний оглядач Гідеон Рахман. Про те, що між Україною та Росією має відбутися «обмін територіями в інтересах обох сторін» – раніше заявляв і сам Дональд Трамп. Згодом західні медіа писали про те, що в рамках можливої мирної угоди Путін вимагає від Києва повністю здати територію Донецької та Луганської областей. Але в обмін на що – не ясно. Бо виводити свої війська з Херсонщини і Запоріжжя – Росія не готова, пише The Washington Post. А навіть якби вона була готова – то виходить, Україна має мінятися власними територіями? Які очікування від зустрічі між президентами США та Росії у українців – дивіться у відео.

