Близько 700 картин і малюнків єврейської художниці, убитої під час Голокосту, виявили, коли зносили будинок у передмісті Праги. Роботи Гертруд Каудерс, яка вчилася в Празькій академії мистецтв, були знайдені за стінами і під підлогою. Племінниця Каудерс, яка живе в Новій Зеландії, розповіла Радіо Свобода про те, наскільки члени сім’ї, які пережили Голокост, були вражені цим відкриттям.