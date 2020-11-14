У будинку в Празі знайшли сховані картини убитої єврейської художниці – відео
Близько 700 картин і малюнків єврейської художниці, убитої під час Голокосту, виявили, коли зносили будинок у передмісті Праги. Роботи Гертруд Каудерс, яка вчилася в Празькій академії мистецтв, були знайдені за стінами і під підлогою. Племінниця Каудерс, яка живе в Новій Зеландії, розповіла Радіо Свобода про те, наскільки члени сім’ї, які пережили Голокост, були вражені цим відкриттям.
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