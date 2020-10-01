«Чи є політизація спогадів про страждання неминучою?» – режисер фільму про конкурс краси для жертв Голокосту

Із 2012 року в Ізраїлі майже щороку проходить незвичний конкурс краси для жінок, які пережили Голокост. Цією темою зацікавився турецький режисер Ейтан Іпекер, який в дитинстві прожив кілька років в Ізраїлі. «Іврит – одна з моїх рідних мов», – каже він. Короткометражні роботи Іпекера демонструвались на багатьох міжнародних кінофестивалях, у 2011 році він став співзасновником компанії Kamara, а у 2020-му випустив документальний фільм «Конкурс краси», над яким почав працювати ще в 2016 році. Українська прем’єра відбулась на Одеському міжнародному кінофестивалі в програмі «Європейське документальне кіно».

– Як ви знайшли цю тему? Чому вирішили знімати документальний фільм про конкурс?

– Кілька років тому я випадково знайшов статтю про нього на сайті ізраїльської газети «Гаарец». Конкурс тоді проводили вдруге, і фотографії до статті були просто вражаючі. Мене надихнула ця ідея, проте я ще не знав, що робити із цією темою. Всередині я відчував багато емоцій, багато конфліктів. На обличчях деяких жінок, що брали участь в цьому конкурсі, можна було побачити щастя, а обличчя інших казали, що вони десь далеко в своїх думках. Таке об’єднання шоу із душевною травмою дуже сильно вплинуло на мене, я не міг припинити думати про це. Тому я вирішив пірнути в цю тему, зокрема, щоб з’ясувати, що я відчуваю з цього приводу.

– Коли ви знімали цей фільм?

– Головні зйомки проходили на конкурсі 2016 року, але ми хотіли відзняти додаткові матеріали по деяких темах і повернулись туди в 2019 році. Конкурси проходять не щороку, іноді вони скасовуються, як цього року через коронавірус. В майбутньому організатори планують повернутися до цих конкурсів, і я також знаю, що в них є ще ідеї щодо інших форм, можливо, чемпіонат зі співу. Тобто, планують продовжувати якомога довше.

– Я одразу подумав, що ті, хто пережив Голокост, мають бути не молодше від 80 років. Отже, що організатори будуть робити через 10-15 років?

Це фільм не лише про сам конкурс, а про трансформацію спогадів про геноцид, про те, як вони набувають політичного виміру, як перетворюються на шоу

– Я також про це думав, коли знімав документальний фільм. Тобто, наскільки стрічка буде зрозумілою, коли сам конкурс не буде проходити. Але мені здається, що, врешті-решт, це фільм не лише про сам конкурс, а про трансформацію спогадів про геноцид, про те, як вони набувають політичного виміру, як перетворюються на шоу. Тобто, фільм порушує ширші питання людської пам’яті про геноцид, про розуміння трагедії в майбутньому, коли вже не буде очевидців. Я і сам ставлю собі такі запитання, тому що знаю, що мої діти, наприклад, вже матимуть іншу уяву про геноцид. І, вочевидь, це проблема не лише Голокосту, а будь-якої трагедії.

– Що найбільше вас вразило, коли ви спілкувались із цими жінками, що пережили Голокост? Про що ви говорили?

– Для мене це було цікаво. Я сам з Туреччини, зараз живу в Берліні. Нацисти ніколи не вторгались в Туреччину, отже, в нас небагато тих, хто пережив Голокост. Друга світова війна торкнулась деяких моїх родичів, що жили в Греції, але раніше в мене не було великого досвіду спілкування із тими, хто пережив Голокост. І тут я опинився в приміщенні, де таких людей дуже багато. В рамках цього конкурсу вони презентують кожну учасницю, а в 2016 році ведучий розповідав, що відбувалось із учасницями під час Голокосту.

Я не хотів запитувати їх про Голокост, оскільки вони звикли до цього, вони чекають цих запитань і, може, вони обмежені лише цією темою

Мені здається, цих жінок визначають саме через цей період їхнього життя, хоча в них є й інший життєвий досвід. Я не хотів запитувати їх про Голокост, оскільки вони звикли до цього, вони чекають цих запитань і, може, вони обмежені лише цією темою. Думаю, що навіть у форматі довшого інтерв’ю мені б не вдалось вийти із ними за рамки поверхневого знання чи емоцій. Я припускаю, що хтось міг заплакати, але я не хотів провокувати їх на це.

Отже, я намагався говорити із ними про щось інше. Хоча одна з учасниць сама заговорила про Голокост і свій досвід того періоду. Вона також попросила нас зняти татуювання, яке їй зробили в концтаборі, але ми не використали ці кадри в фільмі. Я не хотів ставити на них навічне клеймо жертв, визначати їх через трагедію. І в певному сенсі це було політичне рішення, оскільки в рамках конкурсу до них ставляться винятково як до «тих, які вижили». Навіть коли питають про хобі, це також частина образу.

Ще одна героїня фільму розповіла нам, що бере участь в конкурсі тільки заради сестри, яка нещодавно померла. Сестра, Хава Гершковіц, була першою переможницею цього конкурсу краси. Я взявся за цей фільм, оскільки розумів, що буду дивитись на цей конкурс трохи під іншим кутом, аніж «конкурсантки», принаймні частина з них.

Там були і такі, хто не хотів брати участь у конкурсі, ці жінки не вважали себе красивими. Сама концепція конкурсу краси також викликає в мене критичне почуття, проте мені було потрібно зрозуміти учасниць. Відчути те, чим для них був Ізраїль після Голокосту. Частина з них налаштовані доволі націоналістично, в них праві політичні погляди. І я мав це скоріш прийняти, аніж ставитись до них критично. І,звісно, їхній зв’язок із Євангелічною церквою був для мене неочікуваний.

– В Україні заходи в пам’ять про Голокост зазвичай проводять єврейські організації, не християнські. Тому для мене організатор також був неочікуваний.

– З одного боку, це гарно, що вони це роблять – підтримують тих, хто потребує допомоги. Проте в усьому заході є певний націоналістичний дискурс, націоналістичний наратив, в рамках якого все закінчується спільним співом гімну. І, звісно, це корелюється із тим, як євангелісти ставляться до Ізраїлю. В певному сенсі цей фільм – про Ізраїль, про суспільство там, про політизацію трагічних спогадів і перетворення їх на шоу.

– Як до цього ставляться самі «конкурсантки»? Я питаю, тому що моїй бабусі зараз приблизно стільки ж років, скільки вашим героїням, і вона рада будь-якій увазі від родичів. Може, ті, хто пережив Голокост, також радіють увазі? Тому що із ними спілкуються, дають можливість вийти на сцену?

Мій фільм напряму не стосується цієї теми, але я не можу не побачити в цьому аналогії із політичним врегулюванням на Близькому Сході, коли порівнюється, хто більше страждав

– Так, в цій проблемі багато різних шарів, та й самі «конкурсантки» – різні люди із різним ставленням. Наприклад, Софі, яка брала участь в пам’ять про сестру, сказала нам, що ніколи не хотіла брати участь в заході. Проте, коли вона прийшла на інтерв’ю, то одягла на себе прикраси, намагалась виглядати гарно. Тому, дійсно, є аспект людської уваги. Навіть якщо прибрати тему Голокосту, уявіть собі багато літніх людей в будинку пристарілих. І їм кажуть, що для них проведуть спеціальний захід, де вони зможуть пройтись червоним килимом і побачити дружину прем’єр-міністра. Для деяких з них – це чудова пригода, але варто подумати, що буде із тими, хто не переможе в конкурсі? Як вони почуватимуться? Для мене було важливо показати таких учасниць, тому що для мене не дуже зрозуміло, як можна порівнювати цих людей? Мій фільм напряму не стосується цієї теми, але я не можу не побачити в цьому аналогії із політичним врегулюванням на Близькому Сході, коли порівнюється, хто більше страждав.

– Ваш фільм не робить етичних підсумків стосовно конкурсу, але, напевно, є персональне ставлення до цього конкурсу.

– В мене є певні проблеми із цим конкурсом, але варто задуматись – чи не є політизація страждань неминучою? Чи можна уникнути цього? Як еволюціонує сприйняття трагедії? Хтось з журналістів питав мене про фільм «Шоа» Клода Ланцмана – і, напевно, це нормально порівнювати два фільми («Шоа» – документальний фільм 1985 року, для якого режисер записав інтерв’ю із десятками євреїв, що постраждали в концтаборах та гетто, очевидців Голокосту і нацистів. В Ізраїлі Голокост називають – Шоа, від слова «катастрофа» на івриті. Загальний хронометраж фільму майже 10 годин, він отримав понад 10 нагород на світових кінофестивалях – ред.). Втім, «Шоа» був фільмом свого часу, а в моєму фільмі говориться про іншу епоху і про те, як в ній проявляються спогади про Голокост.

Отже, на мою думку, сама концепція конкурсу краси проблематична. І,звісно, в мене немає гарних почуттів і до цього конкурсу. Проте мій фільм – це не заклик до активізму. Врешті-решт, якщо держава не робить достатньо для тих, хто пережив Голокост, тут вступає Євангелічна церква. Вона певним чином бере участь і в ізраїльській політиці, а конкурс – лише один з таких прикладів.