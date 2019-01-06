Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Січень 2019, Київ 20:28
Відео

Українській церкві передали томос – відео

Українській церкві передали томос – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос (церковну грамоту) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу. Значення цієї події для України прокоментували для Радіо Свобода віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, міністр оборони Степан Полторак, а президент Петро Порошенко привітав українців «із духовною незалежністю України». (Відео Адміністрації президента / Ростислава Хотина, Тетяни Савчук, Романа Купки)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG