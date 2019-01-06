6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос (церковну грамоту) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу. Значення цієї події для України прокоментували для Радіо Свобода віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, міністр оборони Степан Полторак, а президент Петро Порошенко привітав українців «із духовною незалежністю України». (Відео Адміністрації президента / Ростислава Хотина, Тетяни Савчук, Романа Купки)