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«Стріляють з житлових кварталів Донецька». Репортаж з передових позицій у Пісках (відео)

«Стріляють з житлових кварталів Донецька». Репортаж з передових позицій у Пісках (відео)
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«Стріляють з житлових кварталів Донецька». Репортаж з передових позицій у Пісках (відео)

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«Мотори гудуть. Але чи готуються вони атакувати лінію зіткнення, невідомо». Так кажуть проєкту Радіо Донбас.Реалії військові в Пісках, навпроти Донецького аеропорту.

Тут зараз не стихають обстріли, але українські військові на передовій вже екіпіровані сучасними ПТРК NLAW, які Україна отримала як військову допомогу від Великої Британії. За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечувала такі плани, але 21 лютого визнала незалежність так званих «республик Донбасса», і почала вводити туди регулярні війська. Наразі на кордонах України зосереджено до 150 тисяч військовослужбовців російської армії. Ескалація триває.

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