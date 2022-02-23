«Наступаючи, ви будете бачити наші обличчя»: Зеленський звернувся до громадян Росії

Президент Володимир Зеленський знову виступив зі зверненням в ніч проти 24 лютого. Він почав із того, що нагадав про ухвалення санкцій Сполученими Штатами і Європейським союзом 23 лютого.

Зеленський також повідомив, що поспілкувався з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, і той запевнив його, що ця країна також готує санкції через рішення Росії визнати угруповання на Донбасі.

«Я зустрівся з представниками великого українського бізнесу. Ми домовилися, вони всі – в Україні, дякую. Поруч зі своїми колективами працюють на захист України», – додав президент.

Перейшовши на російську, він повідомив, звертаючись до «громадян Російської Федерації», що ініціював 23 лютого телефонну розмову з Володимиром Путіним, проте не отримав відповіді.

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Зеленський вказав на те, що Україна і Росія має понад 2 тисячі кілометрів спільного кордону.

«Уздовж нього зараз стоять ваші війська – майже 200 тисяч солдат, тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їхній крок уперед, на територію іншої країни. Цей крок може стати початком великої війни на європейському континенті», – застеріг він.

Президент України вказав на тезу російської пропаганди про нібито «нацизм» української влади, зазначивши, що в боротьбі з нацизмом під час Другої світової війни загинули понад 8 мільйонів українців.

Зеленський знову повторив, що Україна хоче миру, але також і дотримання принципів, у тому числі – права на самовизначення.

«Ми точно знаємо, нам не потрібна війна, ані холодна, ані гаряча, ані гібридна. Але, якщо на нас будуть наступати війська, якщо в нас спробують відняти нашу країну, свободу, наші життя, життя наших дітей – ми будемо захищатися. Не наступати, захищатися. Наступаючи, ви будете бачити наші обличчя», – застеріг голова держави.

Він заперечив, що Україна може становити загрозу для Росії, і знову вказав на те, що Київ наразі не входить до жодного оборонного альянсу.

«Безпека України пов’язана з безпекою наших сусідів, тому сьогодні варто говорити про безпеку всієї Європи. Але наша головна мета – мир в Україні і безпека наших громадян українців. Для цього ми готові говорити про це з усіма, в тому числі й із вами, в будь-яких форматах, на будь-яких майданчиках», – сказав Зеленський.

Він припустив, що проти війни в Росії можуть виступити «громадські діячі, журналісти, музиканти, актори, спортсмени, вчені, лікарі, блогери, стендапери, тіктокери й багато інших, звичайні, прості люди, чоловіки, жінки, діти, старі, батьки і головне – матері».

«Я знаю, що це моє звернення не покажуть по російському телебаченню, але громадяни Росії повинні його побачити, вони повинні знати правду. Правда в тому, що треба зупинитися, поки не пізно. І, якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл із нами, можливо, воно сяде за стіл із вами. Чи хочуть росіяни війни? Я дуже хотів би відповісти на це питання, але відповідь залежить тільки від вас», – підсумував президент України.

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За підсумками опитування американського каналу CNN, приблизно половина росіян вважає правильним використання Росією військової сили для недопущення України до НАТО. Чверть опитаних заявили, що вважають такі дії неправильними, ще 25% – не змогли відповісти на це запитання.

При цьому 43% респондентів висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% – «за».

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.