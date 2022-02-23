ГУР: Росія може готувати провокації в Криму, на «Титані» евакуювали працівників

У Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України попередили про можливу підготовку Росією провокацій в окупованому Криму з подальшим обвинуваченням українських військових.

«За розвідувальними даними, на заводі «Титан», що в Армянську, Перекопський перешийок, та в цілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони. Сьогодні о 20-ій годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали», – йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що Україна «не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об’єкті». «Спростовуємо всі заяви з цього приводу», – йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив занепокоєння через ситуацію. «Тривожні повідомлення з Кримського півострова, де евакуювали всіх працівників нічної зміни із хімічного заводу «Титан» в Армянську. Це може бути підготовкою ще однієї інсценованої провокації з боку Росії. Здається, у Москви немає меж у спробах вигадати приводи для подальшої агресії», – написав Кулеба у твітері.

Останніми тижнями США попереджали, що Росія може використати операцію «під чужим прапором» на сході України і вдатися до провокації, щоб виправдати вторгнення в країну. За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. За даними українських військових, триває загострення з боку підтримуваних Росією бойовиків. Самі бойовики і Кремль звинувачують у цьому Збройні сили України.

23 лютого американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена повідомила українській владі про дані розвідки, за якими Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення в Україну найближчим часом, протягом 48 годин.