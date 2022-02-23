Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через звернення «ЛДНР» до Путіна

Україна звернулася з проханням про проведення термінового засідання Ради безпеки ООН через звернення ватажків угруповань «ДНР» і «ЛНР» до президента Росії Володимира Путіна по військову допомогу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері.

За його словами, це «є подальшим загостренням безпекової ситуації».

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням допомогти «у відсічі агресії» з боку України.

За його словами, таке «звернення» базується на підставі статей «договорів про дружбу», які Росія уклала з угрупованнями, після того, як Путін визнав незалежність територій, підконтрольних «ДНР» і «ЛНР».

Останніми тижнями США попереджали, що Росія може використати операцію «під чужим прапором» на сході України, щоб виправдати вторгнення в країну. За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. За даними українських військових, триває загострення з боку підтримуваних Росією бойовиків. Самі бойовики і Кремль звинувачують у цьому Збройні сили України.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.