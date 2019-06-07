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07 Червень 2019, Київ 14:57
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Віталій Портников про «Слугу народу» та вождизм в українській політиці - відео

Віталій Портников про «Слугу народу» та вождизм в українській політиці - відео
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Більшість виборців України готові проголосувати за віртуальний проект – партію «Слуга народу», ідеологія якої не відома, яка фактично не має структур на місцях і список якої тільки створюється, розмірковує Віталій Портников. І все завдяки особистості, яка асоціюється з цією партією – Володимиром Зеленським. Політичний оглядач говорить про таке поняття, як «вождизм» і констатує: найбільш успішні політичні проекти в Україні популярні не завдяки своїй позиції, а своїм лідерам – українці й надалі голосують за вождів.

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