У суботу, 21 лютого, на одній з центральних площ Праги вийшли кілька десятків тисяч чехів, які висловили свою підтримку Україні. Акція «Разом за Україну» приурочена до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зі сцени до учасників акції виступив президент Чехії Петр Павел, який зазначив, що попри політичні розбіжності, «Чехія має допомагати Україні, адже вона воює й за нашу свободу».