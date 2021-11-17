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«Голий Путін з Лукашенком» на «золотому» унітазі – у Празі протестували проти диктаторських режимів (відео)

«Голий Путін з Лукашенком» на «золотому» унітазі – у Празі протестували проти диктаторських режимів (відео)
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«Голий Путін з Лукашенком» на «золотому» унітазі – у Празі протестували проти диктаторських режимів (відео)

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17 листопада у Чехії святкують День боротьби за свободу і демократію. Відзначення цього дня пов'язане з історичними подіями – репресіями нацистів проти студентів у Празі в 1939 році та розгону студентської демонстрації на початку Оксамитової революції 1989 року.

Під час святкувань на центральній площі Праги учасники активістської групи «Капутін» провели протестну акцію проти диктаторських режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Учасники акції встановили «золотий» унітаз, на який посадили заздалегідь зроблені ляльки, які схожі на очільника Кремля та президента Білорусі. Активісти також розгорнули плакат із написом «Руки геть від України». Таким чином учасники «Капутіна» хотіли привернути увагу до гібридної війни, яка зараз ведеться обидвома режимами проти України та решти Європи. Учасники активістської групи «Капутін» з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі.

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