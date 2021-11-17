Під час святкувань на центральній площі Праги учасники активістської групи «Капутін» провели протестну акцію проти диктаторських режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Учасники акції встановили «золотий» унітаз, на який посадили заздалегідь зроблені ляльки, які схожі на очільника Кремля та президента Білорусі. Активісти також розгорнули плакат із написом «Руки геть від України». Таким чином учасники «Капутіна» хотіли привернути увагу до гібридної війни, яка зараз ведеться обидвома режимами проти України та решти Європи. Учасники активістської групи «Капутін» з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі.