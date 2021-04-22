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22 квітня 2021, Київ 18:47
Відео

Росія: хвилі масових протестів на підтримку опозиціонера Навального (відео)

Росія: хвилі масових протестів на підтримку опозиціонера Навального (відео)
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Росія: хвилі масових протестів на підтримку опозиціонера Навального (відео)

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На акціях протесту на підтримку ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального, що відбувалися 21 квітня у Москві, Санкт-Петербурзі й десятках інших міст Росії, затримали загалом 1770 людей, повідомляє правозахисний портал «ОВД Инфо».

Акції не були узгоджені з владою. Найбільше затриманих – у Петербурзі (805). На другому місці – Уфа, там були затримані 119 людей. Понад 50 затриманих – у Казані, Барнаулі, Сочі, Воронежі. У Москві підтвердили затримання 29 учасників протестів – на відміну від акцій протесту в січні і початку лютого, коли затримання були масовими.

Міністерство внутрішніх справ Росії оцінило число учасників акції в Москві у шість тисяч осіб. У штабі Навального заявили про 50-60 тисяч учасників. На акцію вийшли, зокрема, дружина Олексія Навального Юлія, його брат Олег.

Головною вимогою учасників акцій було допустити до Навального, який тримає голодування в колонії, незалежного лікаря. Звучали також гасла за звільнення Навального і проти президента Росії Володимира Путіна. (Відео Reuters, телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

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