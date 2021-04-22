Акції не були узгоджені з владою. Найбільше затриманих – у Петербурзі (805). На другому місці – Уфа, там були затримані 119 людей. Понад 50 затриманих – у Казані, Барнаулі, Сочі, Воронежі. У Москві підтвердили затримання 29 учасників протестів – на відміну від акцій протесту в січні і початку лютого, коли затримання були масовими.

Міністерство внутрішніх справ Росії оцінило число учасників акції в Москві у шість тисяч осіб. У штабі Навального заявили про 50-60 тисяч учасників. На акцію вийшли, зокрема, дружина Олексія Навального Юлія, його брат Олег.

Головною вимогою учасників акцій було допустити до Навального, який тримає голодування в колонії, незалежного лікаря. Звучали також гасла за звільнення Навального і проти президента Росії Володимира Путіна. (Відео Reuters, телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).