Сьогодні львів’янка Христина Гоянюк 26-й раз поспіль писала радіодиктант національної єдності. Але на цей раз – не у своєму помешканні. Бо її квартира зруйнована російським шахедом в липні цього року і непридатна для життя. 79-річна Христина Гоянюк – рекордсменка з написання радіодиктанту і переможниця. Понад половину з них вона написала без помилок. Цьогоріч жінка писала диктант разом із військовослужбовцями і ветеранами, які проходять протезування і реабілітацію у центрі «Суперх'юманс». Попри ненайкращі враження від тексту і надиктовування, вона надішле свій варіант диктанту на перевірку. А ще сподівається, що в наступному році писатиме його у новій квартирі.