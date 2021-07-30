Організатори анонсували «Рейвах прайд» як акцію на захист прав ЛГБТ-спільноти та на підтримку ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Не обійшлося без сутичок. Праворадикальні організації намагалися потрапити на захід, через що сталися сутички з поліцією. Штовханина супроводжувалася використанням сльозогінного газу, з боку праворадиків у правоохоронців летіли пляшки, взуття та інші предмети.