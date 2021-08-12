12 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- За рішенням Генеральної асамблеї ООН 12 серпня відзначають Міжнародний день молоді.
- В Національному музеї Революції гідності проведуть акцію «День народження Героя» на честь Героя Небесної сотні Устима Голоднюка.
- В Києві на майдані Незалежності відкриється виставка «Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь», присвячена річниці протестів.
- У столиці Данії розпочнеться фестиваль ЛГБТ-культури World Pride 2021.
Цей день в історії
- 1877 року народився Олександр Грушевський, історик, молодший брат голови Центральної Ради Михайла Грушевського.
- 1930 року народився американський фінансист і філантроп угорського походження Джордж Сорос.
- 2000 року в Баренцевому морі внаслідок аварії на борту затонув російський атомний підводний човен «Курськ». Загинули 118 членів екіпажу.
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