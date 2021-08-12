Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

12 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

У столиці Данії розпочнеться фестиваль ЛГБТ-культури World Pride 2021

Які події очікуються?

  • За рішенням Генеральної асамблеї ООН 12 серпня відзначають Міжнародний день молоді.
  • В Національному музеї Революції гідності проведуть акцію «День народження Героя» на честь Героя Небесної сотні Устима Голоднюка.
  • В Києві на майдані Незалежності відкриється виставка «Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь», присвячена річниці протестів.
  • У столиці Данії розпочнеться фестиваль ЛГБТ-культури World Pride 2021.

Цей день в історії

  • 2000 року в Баренцевому морі внаслідок аварії на борту затонув російський атомний підводний човен «Курськ». Загинули 118 членів екіпажу.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG