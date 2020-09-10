Увечері 10 вересня кілька сотень людей навідалися до резиденції президента України Володимира Зеленського у Конча Заспі з вимогою його відставки та заявами про державну зраду. Акція протесту пов’язана з раніше оприлюдненою інформацією, що на позиціях українських військових під Горлівкою пройде «спільна інспекція» із бойовиками російських гібридних сил. Міністерство оборони України повідомило, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена 10 вересня, як про напередодні домовилися в рамках засідання Тристоронньої контактної групи. У відомстві відповідальність за це поклали на Росію і підтримуваних нею бойовиків із угруповань «ДНР» і «ЛНР», які «фактично відмовилися дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування».