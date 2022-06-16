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З фаєрами і на колінах зустріли кортеж із тілом Романа Ратушного у Києві

З фаєрами і на колінах зустріли кортеж із тілом Романа Ратушного у Києві
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З фаєрами і на колінах зустріли кортеж із тілом Романа Ратушного у Києві

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16 червня кортеж із тілом Романа Ратушного – відомого громадського активіста, розвідника 93-ї бригади Збройних сил України – проїхав вулицями Києва. Зокрема і Протасовим Яром, борцем проти забудови якого він був.

Кияни зустрічали кортеж із фаєрами та свічками у руках, опустившись на коліна по обидва боки дороги.

Роман Ратушний був учасником Революції гідності і мав активну громадянську позицію. Широко відомим він став через протидію забудові історичної місцевості Києва – Протасів Яр.

Про загибель Ратушного на фронті повідомила 14 червня громадська організація «Захистимо Протасів Яр», лідером якої він був.

Ратушний загинув 9 червня під Ізюмом при виконанні важливого завдання в тилу противника, повідомив батько.

5 липня Романові мало виповнитися 25 років.

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