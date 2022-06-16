З фаєрами і на колінах зустріли кортеж із тілом Романа Ратушного у Києві

Кияни зустрічали кортеж із фаєрами та свічками у руках, опустившись на коліна по обидва боки дороги.

Роман Ратушний був учасником Революції гідності і мав активну громадянську позицію. Широко відомим він став через протидію забудові історичної місцевості Києва – Протасів Яр.

Про загибель Ратушного на фронті повідомила 14 червня громадська організація «Захистимо Протасів Яр», лідером якої він був.

Ратушний загинув 9 червня під Ізюмом при виконанні важливого завдання в тилу противника, повідомив батько.

5 липня Романові мало виповнитися 25 років.