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Український художник Володимир Кузнецов, який прославився конфліктом із «Мистецьким арсеналом», узяв участь у проєкті «Вся влада уяві». Арт-подія пройшла у рамках бієнале, організованого Чеською ініціативою сучасного мистецтва.