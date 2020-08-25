Український художник Володимир Кузнецов, який прославився конфліктом із «Мистецьким арсеналом», узяв участь у проєкті «Вся влада уяві». Арт-подія пройшла у рамках бієнале, організованого Чеською ініціативою сучасного мистецтва. Локацією митці взяли підземний перехід на одному із вокзалів столиці Чехії. Основною темою робіт художники обрали проблематику празьких сквотів. Намалювати свою роботу організатори проєкту запрошували усіх людей, які так чи інакше пов’язані із самоорганізацією та низовими ініціативами. Володимир Кузнєцов для колективного стінопису обрав одну зі свої попередніх робіт – величезних чорних свиней, які пожирають місто. За словами автора, це символізує «олігархічні сили, які роздирають усе на шматки».
У 2013 році у переддень відкриття виставки «Велике і величне»
керівниця «Мистецького арсеналу» Наталія Заболотна зафарбувала у чорне одну з робіт Володимира Кузнецова – настінний розпис «Коліївщина: Страшний суд», заявивши, що художник відступив від узгодженої з куратором концепції. На цьому розписі були зображені чиновники, недобросовісні священники і продажні депутати, які провалилися в котел у пеклі.
Пізніше розібрали і стіну, на якій була розміщена робота, тож від «Страшного суду» залишилися тільки фотографії, розповідає художник.
Суди у цій справі тривають і досі.
У 2013 році у переддень відкриття виставки «Велике і величне»
керівниця «Мистецького арсеналу» Наталія Заболотна зафарбувала у чорне одну з робіт Володимира Кузнецова – настінний розпис «Коліївщина: Страшний суд», заявивши, що художник відступив від узгодженої з куратором концепції. На цьому розписі були зображені чиновники, недобросовісні священники і продажні депутати, які провалилися в котел у пеклі.
Пізніше розібрали і стіну, на якій була розміщена робота, тож від «Страшного суду» залишилися тільки фотографії, розповідає художник.
Суди у цій справі тривають і досі.
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