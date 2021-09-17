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«Схеми» на «Харківобленерго». Дива з кіловатами, платіжки-аномалії та закупівлі задорого (№305)

«Схеми» на «Харківобленерго». Дива з кіловатами, платіжки-аномалії та закупівлі задорого (№305)
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«Схеми» на «Харківобленерго». Дива з кіловатами, платіжки-аномалії та закупівлі задорого (№305)

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Дива з кіловатами, платіжки-аномалії та переплати під час закупівель на мільйони. Журналістська «інспекція» державного підприємства.

Аномальні цифри у платіжках для побутових споживачів – і водночас заниження на папері обсягів споживання електричної енергії великими підприємствами. А ще переплата під час закупівель – на мільйони гривень.

«Схеми» виявили одразу кілька схем ймовірного нечесного заробітку на «Харківобленерго» – компанії, головним контролером якої виступає держава. Чи знає про це Фонд держмайна – як основний акціонер? І чи намагається втрутитись? І які шанси в «Харківобленерго» зрештою бути приватизованим – в межах ще донедавна анонсованої «великої приватизації президента Зеленського»?

Це перше підприємство, розслідування про яке відкриває цикл матеріалів «Схем» про великі державні активи. У новому сезоні журналісти шукають відповіді на питання, хто і яким чином на них заробляє за допомогою корупційних схем.

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