Фонд держмайна скасував аукціон із приватизації «ОГХК» – до торгів допустили одного учасника

Фонд державного майна України вирішив скасувати аукціон на приватизацію акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Про це йдеться в повідомленні пресслужби Фонду.

Рішення в установі пояснили тим, що «після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено тільки одного учасника». Перед цим ФДМ отримав три заявки на участь в аукціоні, але двоє кандидатів подали неповний перелік документів.

«Процедура проведення аукціонів великої приватизації не передбачає можливості доопрацювання заявок, відповідно цим претендентами було відмовлено в участі в аукціоні. В рамках чинного законодавства, аукціон з одним учасником відбутися не може. Фонд прийняв рішення про скасування аукціону 31 серпня та повторне оголошення дати проведення», – йдеться в повідомленні.

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ФДМ заявив, що ініціює скликання аукціонної комісії, яка призначить нову дату торгів. Планується, що вони відбудуться в 2021 році. У фонді сподіваються, що попередні учасники зможуть доопрацювати свої заявки, і що, окрім них, до аукціону долучаться також інші гравці, яким не вистачило двох місяців на вивчення інформації про компанію.

У лютому у ФДМ повідомили, що планують виставити «ОГХК» на торги на початку літа 2021 року.