Смерть військового після мобілізації: деталі та версії подій від дружини загиблого

Після мобілізації він потрапив на навчання до 425-ї бригади «Скеля» у місті Камʼянське. Там, вже за кілька днів захворів, мав кашель та температуру. Згодом опинився в лікарні – але рідні кажуть, військові згаяли багато часу, і привезли його в медзаклад, коли вже було надто пізно: чоловік майже не міг дихати сам, сатурація була дуже низька. Причиною смерті військовослужбовця військові та лікарі називають пневмонію, резистентну до більшості антибіотиків. Але рідні в цю версію не вірять, певні – причина несвоєчасне надання допомоги і наполягають на повторній судмедекспертизі.

Автор: Володимир Іванченко