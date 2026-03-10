Доступність посилання

Смерть військового після мобілізації: деталі та версії подій від дружини загиблого

Помер менше ніж за місяць після мобілізації – від пневмонії. 34-річний військовослужбовець з Кропивницького Віталій Салтан був мобілізований 26 січня, а вже 22 лютого помер у лікарні.

Після мобілізації він потрапив на навчання до 425-ї бригади «Скеля» у місті Камʼянське. Там, вже за кілька днів захворів, мав кашель та температуру. Згодом опинився в лікарні – але рідні кажуть, військові згаяли багато часу, і привезли його в медзаклад, коли вже було надто пізно: чоловік майже не міг дихати сам, сатурація була дуже низька. Причиною смерті військовослужбовця військові та лікарі називають пневмонію, резистентну до більшості антибіотиків. Але рідні в цю версію не вірять, певні – причина несвоєчасне надання допомоги і наполягають на повторній судмедекспертизі.

Автор: Володимир Іванченко

