Крим Реалії
США та Ізраїль атакували Іран, Тегеран ударив у відповідь. Що відомо?

США та Ізраїль атакували Іран, Тегеран ударив у відповідь. Що відомо?

США та Ізраїль 28 лютого завдали ударів по Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану – за кілька годин після того, як Ізраїль повідомив про «превентивний удар». Трамп закликав громадян Ірану не виходити на вулиці, заявивши, що «година вашої свободи наближається». Після повідомлень про вибухи в Тегерані в Ізраїлі пролунали сирени повітряної тривоги. У відповідь Тегеран завдав ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. Повідомляється про вибухи в ОАЕ, Бахрейні та Катарі, а також у Дубаї, де в усіх аеропортах призупинено авіарейси.

