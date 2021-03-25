Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca. Нині голова МОЗ Степанов коментує закупівлю китайської вакцини Sinovac. За даними Міністерства охорони здоров'я, усього від початку кампанії з вакцинації наразі зробили 155 587 щеплень.
Голова МОЗ Степанов про китайську вакцину Sinovac (відео)
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
Ігор Роздобудько
Лермонтов і президенти України. Як має діяти нація, щоб її поважали?
-
-
-
-
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ