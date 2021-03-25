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25 березня 2021, Київ 19:29
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Голова МОЗ Степанов про китайську вакцину Sinovac (відео)

Голова МОЗ Степанов про китайську вакцину Sinovac (відео)
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Голова МОЗ Степанов про китайську вакцину Sinovac (відео)

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував закупівлю Україною китайської вакцини Sinovac.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca. Нині голова МОЗ Степанов коментує закупівлю китайської вакцини Sinovac. За даними Міністерства охорони здоров'я, усього від початку кампанії з вакцинації наразі зробили 155 587 щеплень.

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