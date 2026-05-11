Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Страхування житла від воєнних ризиків: як це працює в Україні (відео)

Страхування житла від воєнних ризиків: як це працює в Україні (відео)
Embed
Страхування житла від воєнних ризиків: як це працює в Україні (відео)

No media source currently available

0:00 0:05:48 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Через посилення російських ударів по містах українці почали страхувати своє майно від військових ризиків. Це абсолютно новий вид страхування, який раніше не практикувався. У всьому світі винятками для страхових випадків є природні катаклізми та війна.

В Україні, навпаки, російські удари стали причиною для страхових випадків. Сьогодні подібними полісами застраховано шість з половиною тисяч квартир. Чому ця цифра зростає навіть за наявності державних програм з відновлення житла, з’ясовував кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) Борис Сачалко, чия квартира була зруйнована в ніч на 16 квітня під час масованої російської атаки. По Україні тоді було запущено 19 балістичних ракет «Іскандер-М», 20 крилатих ракет Х-101 і п’ять «Іскандер-К», а також 659 безпілотників. У Києві загинули чотири людини, у тому числі 12-річний хлопчик, поранено 45.

Форум

XS
SM
MD
LG