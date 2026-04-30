Чоловік стріляв по ТЦК на Рівненщині: подробиці. Версії подій родичів та односельців підозрюваного

Стріляниною та травмуванням поліцейського та працівника ТЦК закінчилась спроба перевірити документи у чоловіка на Рівненщині. Як повідомили правоохоронці, увечері 29 квітня група оповіщення спробувала перевірити документи у чоловіка, який йшов вздовж траси Київ-Чоп. Натомість чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї та втік. Зараз його розшукують правоохоронці. Особу встановили, відкрили кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство». Радіо Свобода побувала у рідному селі чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину, чи вірять його родичі та односельці у версію правоохоронців, в матеріалі Радіо Свобода.

