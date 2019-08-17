Американський офіцер: Трамп – не друг Путіну

Президент США Дональд Трамп – за Україну і проти Путіна, заявив Радіо Свобода капітан 1-го рангу ВМС Сполучених Штатів у відставці Гаррі Табах. Він народився в СРСР, емігрував, став кадровим офіцером американських ВМС, працював у штабі військової місії зв’язку НАТО в Росії, нині регулярно відвідує Україну. На думку Табаха, в лідера США набагато більше спільного із президентом України Володимиром Зеленським, ніж із російським президентом Володимиром Путіним. А деякі оцінки Трампом Путіна, які опоненти господаря Білого Дому вважають компліментарними, не треба плутати зі справами. Трамп явно на боці України, стверджує Табах. На його погляд, підтримка України з боку США є зараз значно більшою, ніж при президентові Бараку Обамі.