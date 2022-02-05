В очікуванні війни – як вгамувати тривогу: поради психотерапевта Олега Чабана

Коли є загроза війни, будь-яка психічно здорова людина починає тривожитись, але важливо уберегти себе від надмірної тривоги, яка призводить до психічних розладів, говорить психотерапевт, психіатр, доктор медичних наук Олег Чабан. Як впоратися з негативною інформацією і як підготувати до стресової ситуації дітей? Що має бути у «тривожній валізці»? На одну негативну емоцію у вас повинно бути сім позитивних, радить психотерапевт. Але як їх досягти? Відповідь у «Суботньому інтерв’ю» Олега Чабана Радіо Свобода.