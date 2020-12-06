Мікулаш або день Св.Миколая – чи не найулюбленіше свято чеських дітей. В ніч із 5 на 6 грудня тутешній Св.Миколай дарує цукерки чемним дітям. Пустуни отримують картоплину або шматок вугілля. Обов'язковий атрибут свята – вистави за участю самого Св.Миколая і його супутників – ангела і чорта. У зв'язку з пандемією коронавірусу шоу проходило дистанційно – глядачі спостерігали за казковими героями із салонів своїх автомобілів. (Відео Reuters)