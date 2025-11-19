Тернопіль після атаки РФ: емоції та свідчення очевидців про обстріл, який забрав життя людей

19 листопада Росія завдала удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках у Тернополі. Внаслідок ранкової атаки армії РФ загинули 25 людей, серед яких 3 дітей. 73 людини, серед яких – 16 дітей, отримали поранення. Наймолодшому – лише три місяці. Усіх малюків із опіками, пораненнями та отруєнням продуктами горіння госпіталізували до обласної дитячої лікарні, троє перебувають у важкому стані. У міську лікарню швидкої допомоги шпиталізовано понад 30 поранених. Постраждалі є в інших лікарнях міста. Рятувально-пошукові роботи тривають. У зв'язку з трагічними подіями у Тернополі 19-21 листопада оголошені днями жалоби.