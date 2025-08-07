Україна і Європа занепокоєні через можливу зустріч Трампа й Путіна?

Дональд Трамп може зустрітися із Володимиром Путіним, а потім – запросити до переговорів «на трьох» Володимира Зеленського. Про те, що це може відбутися «дуже скоро», напередодні заявив сам президент США – одразу після того, як його посланець знову зустрівся із кремлівським очільником у Москві. Дедлайн, який Трамп відвів Путіну, завершується, однак американський лідер, попри розчарування російським колегою, схоже, ще вірить у можливості дипломатії для завершення війни проти України. Чи всі запрошені сторони готові до такої зустрічі? Чого від неї очікувати? І чому до переговорів не запросили Європу, від якої Трамп очікує безпекових гарантій для України?