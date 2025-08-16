Доступність посилання

Червона доріжка для Путіна: як пройшов саміт Трампа і Путіна на Алясці? (відео)

Після трьох з половиною років великої війни, яку розв’язала Росія проти України, міжнародну ізоляцію Володимира Путіна остаточно прорвано. Він тисне руку президенту США Дональду Трампу на американській землі, де російського лідера урочисто зустрічають для двосторонніх переговорів. І попри удар по репутації, американському президенту не вдалося домогтися угоди про припинення вогню. Тож що далі? І чи був візит Путіна, на арешт якого видав ордер МКС, до Америки того вартий?

