Понад півтора місяця чоловік у комі після зустрічі з ТЦК: деталі нового скандалу у Дніпрі

Понад півтора місяця 36-річний Сергій Кустодєєв із Дніпра не виходить із коми після зустрічі з групою оповіщення ТЦК. За словами його дружини Валентини, 25 березня чоловіка з тяжкою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні, там йому діагностували важку черепно-мозкову травму, провели трепанацію, однак він і досі не приходить до тями, а стан лише погіршується.

Жінка стверджує, травми могли бути наслідком силового впливу членів групи оповіщення, тоді як у ТЦК наполягають — чоловік упав сам, коли тікав. Поліція відкрила провадження за статтею «необережне нанесення тяжких тілесних ушкоджень», із чим родина не погоджується. Наразі триває слідство: призначено експертизи, а офіс омбудсмена вимагає повного та неупередженого розслідування.

Авторка: Валерія Холодова

