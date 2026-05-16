Понад півтора місяця чоловік у комі після зустрічі з ТЦК: деталі нового скандалу у Дніпрі

Понад півтора місяця 36-річний Сергій Кустодєєв із Дніпра не виходить із коми після зустрічі з групою оповіщення ТЦК. За словами його дружини Валентини, 25 березня чоловіка з тяжкою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні, там йому діагностували важку черепно-мозкову травму, провели трепанацію, однак він і досі не приходить до тями, а стан лише погіршується.