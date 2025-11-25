Українські військові уразили низку об’єктів сил РФ у ніч проти 25 листопада, заявили в Генштабі ЗСУ. Для ударів використали українські БПЛА «Барс» і крилаті ракети «Нептун». У Таганрозі уражено авіаремонтний завод та підприємства з виробництва БпЛА. Також уражено літак А-60, припускають в командуванні. У Новоросійську – нафтовий термінал «Шесхаріс» та нафтопереробний завод «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ. У Таганрозі загинуло троє людей, постраждали 10, заявив губернатор регіону Слюсар. За його словами, пошкоджено лакофарбовий цех, багатоквартирні та приватні житлові будинки та інші об'єкти. Міноборони Росії дані про влучання не підтверджувало і заявило, що в ніч проти 25 листопада над Ростовською областю РФ нібито збили 16 безпілотників.