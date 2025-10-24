Доступність посилання

Акції прихильників Орбана та опозиції у Будапешті до річниці угорського повстання 1956 року (відео)

Десятки тисяч людей пройшли маршем у Будапешті 23 жовтня – у річницю початку повстання 1956 року проти нав’язаної СРСР політики, яке було жорстоко придушене радянськими військами. Прем’єр-міністр Віктор Орбан очолив так званий «Марш миру», наголосивши на своїй незгоді з військовою підтримкою України. Водночас його головний опонент, Петер Мадяр з партії «Тиса», очолив масову демонстрацію опозиції.

