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Садочок для дітей з України відкрили у Празі. Яка ситуація з біженцями в Чехії? (відео)

Садочок для дітей з України відкрили у Празі. Яка ситуація з біженцями в Чехії? (відео)
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Садочок для дітей з України відкрили у Празі. Яка ситуація з біженцями в Чехії? (відео)

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В одному з районів чеської столиці відкрили дитячий садочок для українських дітей, які змушені були покинути Україну через війну. На території законсервованого закладу нині працює група для адаптації 50 дітей з України.

Свою роботу садочок почав минулого тижня. Ініціювали створення закладу для українців директори дитячих закладів у столичному районі Прага-10 за сприяння місцевої адміністрації.

Заклад з біженцями відвідав посол України в Чехії Євген Перебийніс, щоб обговорити проблеми, пов'язані із потоком біженців. Навчальні чеські заклади і садочки в Празі вичерпують свої можливості. Тому нині з українського боку лунають пропозиції щодо відкриття шкіл національних меншин для громадян України. Однак поки що цю проблему, за словами дипломата, можливо вирішити лише на найвищому державному рівні Чеської Республіки.

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