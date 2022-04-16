Свою роботу садочок почав минулого тижня. Ініціювали створення закладу для українців директори дитячих закладів у столичному районі Прага-10 за сприяння місцевої адміністрації.
Заклад з біженцями відвідав посол України в Чехії Євген Перебийніс, щоб обговорити проблеми, пов'язані із потоком біженців. Навчальні чеські заклади і садочки в Празі вичерпують свої можливості. Тому нині з українського боку лунають пропозиції щодо відкриття шкіл національних меншин для громадян України. Однак поки що цю проблему, за словами дипломата, можливо вирішити лише на найвищому державному рівні Чеської Республіки.
Заклад з біженцями відвідав посол України в Чехії Євген Перебийніс, щоб обговорити проблеми, пов'язані із потоком біженців. Навчальні чеські заклади і садочки в Празі вичерпують свої можливості. Тому нині з українського боку лунають пропозиції щодо відкриття шкіл національних меншин для громадян України. Однак поки що цю проблему, за словами дипломата, можливо вирішити лише на найвищому державному рівні Чеської Республіки.
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