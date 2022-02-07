Українська розвідка доповідає, що Росія переозброює бойовиків на окупованій частині Донецької та Луганської областей, а вздовж кордонів України сконцентрувалися війська Росії. Військові, які перебувають в зоні бойових дій, ставлять під сумнів можливість повномасштабних бойові дії. Зрештою, заявляють, що якщо так станеться, то вони готові до будь-якого сценарію. А ось на кордоні з Росією в Луганській області, де ще в 2014 році з території сусідньої країни артилерією обстріляли міжнародний пункт пропуску «Красна Талівка», у такий сценарій не вірять. Чому? Дивіться у відео Радіо Свобода.