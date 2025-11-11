У Євросоюзі готуються завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менш ніж за півтора року. По тому долю майже п'яти мільйонів українців вирішуватимуть держави-члени. Але навряд чи вони запропонують принципово нові статуси. Залишитися у ЄС зможуть насамперед ті, хто там працює чи навчається. Не планують виганяти й вразливі категорії. Наприклад, людей з інвалідністю чи пенсіонерів. Що вже пропонують українцям держави-члени ЄС та кому загрожує невизначений статус?