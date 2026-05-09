Вагітною перебувала в полоні РФ: допити, фізичне і моральне насильство. Історія Мар’яни Мамонової

За Марʼяну Мамонову пережили тисячі людей в Україні та світі, коли вона вагітною перебувала у російському полоні в Оленівці. 30-річна військова медикиня потрапила у полон разом із морськими піхотинцями 4 квітня 2022 року у Маріуполі. Вона потрапила в Оленівку Донецької області. Лише на 7 місяць вагітності їй надали медичну консультацію. Нелюдські умови та ставлення у полоні, зокрема фізичне і моральне насильство, відсутність чистої води, нечистоти в коридорах для вагітної жінки були жахливим ризиком. Марʼяну Мамонову числі інших військовополонених обміняли 21 вересня 2022 року. А вже 25 вересня вона народила дівчинку Анну-Марію. Як живе сьогодні Марʼяна Мамонова? Як вплинув полон на її дівчинку?