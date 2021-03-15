Першу партію з 14 тисяч доз вакцини вже відправили на Донбас. Поки що в зоні збройного конфлікту на сході України прищепили трохи більше ніж тисячу військовослужбовців. Надалі вони повертаються на лінію зіткнення, де продовжать захист територіальної цілісності України. Військові на Донбасі, а ще медики, згідно з розпорядженням уряду, перші в черзі на отримання вакцини. (Відео проекту «Настоящее время»)