Першу партію з 14 тисяч доз вакцини вже відправили на Донбас. Поки що в зоні збройного конфлікту на сході України прищепили трохи більше ніж тисячу військовослужбовців. Надалі вони повертаються на лінію зіткнення, де продовжать захист територіальної цілісності України. Військові на Донбасі, а ще медики, згідно з розпорядженням уряду, перші в черзі на отримання вакцини. (Відео проекту «Настоящее время»)
Чи справді військові та медики на Донбасі не хочуть вакцинуватися? (Відео)
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