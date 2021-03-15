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15 березня 2021, Київ 21:44
Відео

Чи справді військові та медики на Донбасі не хочуть вакцинуватися? (Відео)

Чи справді військові та медики на Донбасі не хочуть вакцинуватися? (Відео)
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Чи справді військові та медики на Донбасі не хочуть вакцинуватися? (Відео)

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Військові – одні з перших в Україні, кого повинні вакцинувати, згідно з графіком Міністерства охорони здоров'я.

Першу партію з 14 тисяч доз вакцини вже відправили на Донбас. Поки що в зоні збройного конфлікту на сході України прищепили трохи більше ніж тисячу військовослужбовців. Надалі вони повертаються на лінію зіткнення, де продовжать захист територіальної цілісності України. Військові на Донбасі, а ще медики, згідно з розпорядженням уряду, перші в черзі на отримання вакцини. (Відео проекту «Настоящее время»)

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