Бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів за добу – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 15 березня російські гібридні сили 10 разів обстріляли позиції українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, військові Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь, втрат серед них немає.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» зведених даних про бойові дії 15 березня не наводили.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.