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14 Лютий 2019, Київ 19:46
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Російський газ. Чи з Україною Європа?

Російський газ. Чи з Україною Європа?
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Європейський союз визначився, що робити з газогоном «Північний потік-2». Росіянам дадуть його добудувати і запустити в дію. Цю звістку подекуди тлумачать як поразку України, газотранспортна система якої нібито може втратити своє значення. Але таке тлумачення не враховує того, що роботу «Північного потоку-2» контролюватиме не Берлін, а Брюссель. Що це змінює і яке це має значення для України? Про це – у програмі «Ваша Свобода». Учасники передачі: Михайло Гончар, експерт з енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Тарас Качка, радник міністра закордонних справ України. Ведучий: Віталій Портников.

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