Російський газ. Чи з Україною Європа?

Європейський союз визначився, що робити з газогоном «Північний потік-2». Росіянам дадуть його добудувати і запустити в дію. Цю звістку подекуди тлумачать як поразку України, газотранспортна система якої нібито може втратити своє значення. Але таке тлумачення не враховує того, що роботу «Північного потоку-2» контролюватиме не Берлін, а Брюссель. Що це змінює і яке це має значення для України? Про це – у програмі «Ваша Свобода». Учасники передачі: Михайло Гончар, експерт з енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Тарас Качка, радник міністра закордонних справ України. Ведучий: Віталій Портников.