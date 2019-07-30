Зеленський і «Слуга народу». Тотальна влада – тотальна відповідальність

Нова Верховна Рада зможе зібратися після 1 вересня. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Богдан. Коли б не запрацювала Рада, очевидно, що президент Володимир Зеленський матиме над нею, після тріумфу на виборах «Слуги народу», повний контроль. Як президент ним скористається? Обговорюємо з гостями студії. Це: депутат кількох скликань парламенту і обраний до парламенту 9-го скликання за списком партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв та політичний експерт порталу «Слово і діло» Валентин Гладких.