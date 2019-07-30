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30 Липень 2019, Київ 19:53
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Зеленський і «Слуга народу». Тотальна влада – тотальна відповідальність

Зеленський і «Слуга народу». Тотальна влада – тотальна відповідальність
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Нова Верховна Рада зможе зібратися після 1 вересня. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Богдан. Коли б не запрацювала Рада, очевидно, що президент Володимир Зеленський матиме над нею, після тріумфу на виборах «Слуги народу», повний контроль. Як президент ним скористається? Обговорюємо з гостями студії. Це: депутат кількох скликань парламенту і обраний до парламенту 9-го скликання за списком партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв та політичний експерт порталу «Слово і діло» Валентин Гладких.

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