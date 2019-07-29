Бабак із команди Зеленського не спілкувався з президентом про міністерське крісло

Новообраний за списками партії «Слуга народу» народний депутат Сергій Бабак не спілкувався з президентом Володимиром Зеленським про посаду міністра освіти в новому урядів. Про це Сергій Бабак наголосив у коментарі Радіо Свобода у Трускавці, де відбувається навчання представників партії «Слуга народу».

Сергія Бабака у команді Зеленського називають найімовірнішим претендентом на міністерську посаду.

«Не знаю, чи перейду в уряд, чи ні. Я готовий працювати в уряді і в парламенті, у комітеті, щоб займатись питаннями освіти. Треба реформувати освіту, роботи вистачає і в міністерстві, і в парламенті. Що змінити треба? Не хотів би говорити про це, що б змінив, будучи міністром освіти. Треба продовжувати шкільну реформу, реформувати вищу освіту, професійну. Я не прихильник великої кількості державних вищих навчальних закладів, а в нас їх 212, чи можемо стільки утримувати? Сам студент має вирішувати, що обрати, повинні діяти прозорі ринкові умови», – каже Радіо Свобода Сергій Бабак.

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Сергій Бабак – доктор технічних наук, автор більше 60 наукових праць із економіки та технічних наук. У нього 20 років наукового та викладацького стажу, сім років очолював науковий центр Національної академії наук, був членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

На запитання Радіо Свобода, як новообраному парламентареві вдалось написати, стільки наукових праць, зокрема і сім монографій, Сергій Бабак відповів, що «не рахує».

«Напевно, я не рахую. У мене була специфічна тема, пов’язана з безпілотними авіаційними комплексами. Частково переходить одна робота в іншу, що стосується обробки сигналів, самих безпілотників. Це не монографії, які написані одноосібно, а у співавторстві», – зауважив новообраний депутат.

Щодо звинувачень на його адресу у плагіаті повідомив, що «дисертацію віддав на експертизу, щоб експерти визначили, чи робота його авторства».

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Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що хто саме з команди Зеленського працюватиме в уряді – залежатиме від нового прем’єр-міністра.

«Прем’єр-міністр запропонує уряд і я сподіваюсь, що Рада підтримає пропозиції. Поки що про кандидатури говорити зарано, як і про тих, хто очолить комітети Верховної ради», – наголосив Дмитро Разумков.

Згідно з результатами виборів по багатомандатному і одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.